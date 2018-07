Bebeto se junta a Ronaldo no Comitê da Copa de 2014

Deputado estadual no Rio, Bebeto aceitou o convite para fazer parte do COL e ajudar na organização da Copa no Brasil. Assim, ele volta a fazer dupla com Ronaldo, com quem jogou na seleção brasileira - formaram o ataque titular no Mundial de 1998, na França.

No dia em que completou 48 anos de idade, Bebeto esteve nesta quinta-feira na sede do COL, na Barra da Tijuca, no Rio, para anunciar a novidade. Assim, o Conselho de Administração ficaria completo, contando também com Ronaldo e com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

Apesar dos rumores de que Ricardo Teixeira poderia se afastar da presidência da CBF, as informações oficiais divulgadas nesta quinta-feira pelo COL são de que ele continua ocupando a direção tanto da entidade como do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.