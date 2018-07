'Bebeto tem o perfil para ser o coordenador da base', diz Marin

SÃO PAULO - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, confirmou nesta sexta-feira que convidou Bebeto para ser o coordenador das categorias de base da seleção brasileira.

“Já conversei com ele e é quase certeza que ele vai fazer essa função”, disse Marin, que fez questão de avisar que o campeão do mundo com a seleção em 1994 não fará a função de técnico. Para este trabalho, o presidente da CBF ainda estuda nomes, mas já avisou que “o perfil que quero é de ex-jogador.”

O fracasso da seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, na Argentina (o time caiu na primeira fase e o técnico Emerson Ávila acabou demitido), foi fundamental para que Marin resolvesse agir e, assim, tentar fazer uma “revolução” nas categorias menores. Ele quer renovação e melhorias, e acredita que a presença de Bebeto possa ser fundamental neste árduo trabalho.

Marin conhece bem o trabalho de Bebeto, já que os dois integram o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, e eles têm se encontrado bastante ultimamente. O presidente da CBF esteve no Pacaembu nesta sexta-feira, para acompanhar o título do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior - o time alvinegro venceu o Goiás por 3 a 1.