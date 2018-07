Beckenbauer critica Bayern e vê time 'muito longe' de título europeu

Em entrevista coletiva realizada no escritório do Bayern nos Estados Unidos, o ídolo alemão não poupou críticas ao desempenho dos jogadores na derrota. "Eles estão muito longe, muito, muito, muito longe de ganhar a Liga dos Campeões. Com este desempenho, você não ganha nada", declarou.

Apesar das críticas, Beckenbauer pediu desculpas a Dante pelos comentários feitos a uma rede de tevê, nos quais disse que o brasileiro parecia estar "usando botas de esqui" durante o jogo, principalmente pela falha dele no segundo gol do Porto. "Algumas vezes você pode dizer que o lateral-esquerdo jogou mal, ou o lateral-direito, ou o goleiro cometeu um erro. Mas neste jogo, todos os jogadores no campo... Nada."

Após a surpreendente derrota, o médico Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt pediu demissão do clube. Ele foi bastante criticado pelo trabalho do departamento médico, uma vez que atletas importantes, como Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Alaba, entre outros, não atuaram por conta de lesões.

Apesar do péssimo clima gerado após a partida e das próprias críticas aos jogadores, Beckenbauer reconheceu o talento dos jogadores do Bayern e disse que confia na classificação principalmente por conta do gol marcado fora. Com o 3 a 1, o time alemão avançará às quartas de final se vencer por 2 a 0 na volta, em Munique.