Beckenbauer diz que Bayern não será campeão alemão Franz Beckenbauer admitiu nesta quarta-feira que o Bayern de Munique tem chances remotas de faturar o título do Campeonato Alemão. O presidente honorário do clube afirmou que a equipe "dificilmente pode ganhar o campeonato", já que está 13 pontos atrás do líder Mainz e ocupa a 12ª colocação após apenas sete rodadas.