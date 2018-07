Beckenbauer é advertido pela Fifa por dificultar investigações

Beckenbauer não colaborou "apesar de repetidos pedidos por seu auxílio", no inquérito sobre o Mundiais de 2018 e 2022, disse o comitê nesta quarta-feira. O ex-jogador alemão foi multado em 7 mil francos suíços (aproximadamente R$ 28,4 mil).

"O senhor Beckenbauer, portanto, não se comportou de acordo com as regras gerais de conduta aplicáveis aos dirigentes do futebol no contexto das investigações", disseram, em comunicado, os juízes do Comitê de Ética da Fifa.

Esta é a segunda punição imposta ao craque alemão por inicialmente esnobar Garcia, que foi promotor de ética da Fifa até sua renúncia ao cargo em dezembro de 2014. Beckenbauer chegou a ser suspenso por 90 dias durante a Copa do Mundo de 2014, o que, inicialmente, o proibiu de assistir aos jogos no Brasil. A punição foi cancelada após duas semanas, quando o alemão concordou em responder as perguntas.

Beckenbauer era um membro do Comitê Executivo da Fifa durante a votação, em dezembro de 2010, que escolheu Rússia e Catar como anfitriões das Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente. Ele deixou a comissão em 2011.

A punição leve, porém, não encerra as investigações envolvendo Beckenbauer. Afinal, ele está implicado em acusações de má conduta por parte da candidatura da Alemanha para assegurar o direito de sediar a Copa do Mundo de 2006. "O presente caso não envolve as questões relacionadas com a atribuição da sede da Copa do Mundo de 20006 para a Alemanha", destacou o comitê.

Procuradores e funcionários da fiscalização tributária da Alemanha estão investigando a candidatura e suas relações com a Fifa. O assunto também é alvo da Justiça da Suíça, em um caso mais amplo envolvendo várias ações da entidade máxima do futebol mundial.