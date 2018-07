Beckenbauer não quer que Bayern encontre Barça ou Real antes da final

Na Allianz-Arena, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Basel e goleou os suíços por 7 a 0, devolvendo com sobras a derrota sofrida na ida das oitavas de final da Copa dos Campeões, na Suíça, por 1 a 0. Desta forma, o time bávaro avança às quartas, e o presidente de honra, Franz Beckenbauer, já sabe quem não quer pegar até a decisão em Munique, no dia 19 de maio: Barcelona e Real Madrid.

“Na atual forma, o Bayern pode ganhar de qualquer um na Liga dos Campeões, exceto Real Madrid e Barcelona. Por isso, espero que não nos venha nenhum deles no sorteio de sexta-feira. Já será suficiente nos encontrarmos com um deles na final”, disse o ‘Kaiser’ ao jornal Bild, nesta quarta-feira.

O campeão mundial de 1974 pela Alemanha também se disse aliviado pela vitória do Bayern depois das eliminações de Borussia Dortmund, ainda na fase de grupos, e do Bayer Leverkusen, que não teve chances contra o Barcelona (levou 7 a 1 no jogo de volta).

“Uma eliminação do Bayern teria sido uma catástrofe para o futebol alemão. Por sorte, evitamos. Também não seria justo com a Bundesliga”, afirmou Beckenbauer, citando que a Alemanha conquistou recentemente o direito de ter quatro times na Champions, tomando o lugar da Itália.