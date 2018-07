Beckenbauer nega acusações de propina para escolha da Copa

Responsável pelo comitê organizador da Copa do Mundo de 2006, Franz Beckenbauer negou neste domingo as acusações de que uma espécie de caixa 2 teria sido criado para comprar votos e trazer o Mundial para a Alemanha em 2000, ano em que o país-sede foi definido.

"Eu nunca dei dinheiro a ninguém para ganhar votos e ajudar a escolher a Alemanha para sediar a Copa do Mundo de 2006", disse Beckenbauer, campeão da Copa do Mundo como jogador e como treinador, em comunicado. "E estou certo de que nenhum outro membro do comitê de candidatura fez qualquer coisa parecida com essa."

A revista Der Spiegel trouxe na sexta-feira a denúncia de que um suposto caixa 2 teria sido irrigado com 6,7 milhões de euros emprestados pelo finado CEO da Adidas Robert Louis-Dreyfus para o comitê de candidatura da Alemanha para a Copa do Mundo, de forma a pagar propinas para dirigentes da Fifa e assim ajudar o país a ser escolhido em 2000 para sediar o torneio.

A Der Spiegel disse que uma das pessoas cientes desse caixa 2 seria Beckenbauer, que era o presidente do comitê, bem como Wolfgang Niersbach, atual presidente da Federação Alemã de Futebol, ex-vice-presidente do comitê organizador. A revista trouxe documentos internos da federação.

No sábado, Niersbach também negou as acusações e disse que seus advogados entrariam com uma ação legal contra a publicação.