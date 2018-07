Beckenbauer revela que perdeu confiança na Fifa

Um dos maiores jogadores da história do futebol alemão e atual membro do Comitê Executivo da Fifa, Franz Beckenbauer lamentou nesta terça-feira o processo de votação para as sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, vencidas respectivamente por Rússia e Catar.

Decepcionado, Beckenbauer contou que ainda não entendeu como as candidaturas de Inglaterra, para 2018, e Austrália, para 2022, receberam tão poucos votos. Ele garantiu ainda que, após a eleição, sua confiança na Fifa diminuiu.

O processo de escolha contou com uma série de polêmicas, como a suspensão de dois membros do Comitê Executivo da Fifa, Reynald Temarii e Amos Adami, acusados de negociarem os seus votos. Embora eleitos, Rússia e Catar foram mal avaliados nas inspeções. E a elogiada candidatura da Inglaterra ficou com dois votos, enquanto a Austrália recebeu apenas um.

"Minha confiança na Fifa diminuiu", garantiu Beckenbauer ao jornal Bild . "Estou desapontado pela maneira como a Fifa conduziu a votação. Fomos informados de que nem nós, nem o público, saberíamos o número exato de votos. E, poucas horas depois, ouvi em uma rádio o número exato de votos que cada candidatura recebeu".