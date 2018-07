Beckenbauer sugere Copa do Mundo do Catar em janeiro

"Devemos pensar em alguma solução [para o calor]. Em janeiro e fevereiro você tem confortáveis 25ºC lá", afirmou o ídolo do futebol alemão e um dos organizadores da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, em entrevista ao jornal Bild.

Para Beckenbauer, a mudança no calendário das Copas será viável se houver uma alteração na programação dos campeonatos europeus durante o inverno. As competições nacionais, que têm início em agosto e se encerram em maio, costumam ter um recesso de poucas semanas no final do ano.

Questionado sobre as escolhas da Rússia, em 2018, e do Catar, Beckenbauer disse aprovar os países-sede eleitos. "Catar venceu a eleição e merece uma justa oportunidade para receber a primeira Copa no Oriente Médio", declarou o membro do comitê da Fifa, que ficou surpreso com as eliminações precoces de Austrália e Inglaterra. No entanto, Beckenbauer criticou a escolha de duas sedes na mesma votação.