Beckham anuncia fim de sua passagem pelo futebol dos EUA

HOUSTON - A passagem de David Beckham pelo futebol dos Estados Unidos chegou ao fim com o anúncio feito nesta segunda-feira de que o astro inglês fará sua despedida do Los Angeles Galaxy no dia 1.º de dezembro, quando o time enfrentará o Houston Dynamo pela final da Major League Soccer (MLS) .

"Eu vivi um período incrível jogando pelo LA Galaxy, mas queria um novo desafio antes de me aposentar. Eu não vejo isso como o fim do meu relacionamento com a MLS, já que minha ambição é fazer parte da estrutura administrativa no futuro", comentou Beckham em comunicado disponível no site do clube.

Beckham, de 37 anos, rejeitou um contrato milionário oferecido pelo Paris Saint-Germain (PSG) em janeiro para ficar no LA Galaxy até o fim deste ano.

Na presente temporada, a sua quinta nos EUA, Beckham anotou sete gols e deu nove assistências até o início dos playoffs.

A última partida do astro inglês pelo LA Galaxy será no mesmo cenário em que iniciou tudo em 2007, após deixar o Real Madrid, o Home Depot Center, em Carson (Califórnia).

Ainda não se sabe qual será o próximo clube de Beckham, embora as especulações mais fortes apontem para uma nova aventura, desta vez na Austrália.