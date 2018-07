Beckham brilha em seu possível último jogo pelo Galaxy

O astro de 36 anos ergueu uma taça por ter sido eleito o melhor jogador em campo após o confronto realizado em Melbourne. Ele não marcou gols no duelo, mas apareceu com destaque com vários passes precisos e toques de classe.

Com o seu contrato prestes a terminar neste final de ano, o ex-jogador da seleção inglesa ainda não decidiu se irá continuar atuando no Los Angeles Galaxy na próxima temporada. Embora o clube dos Estados Unidos esteja lutando pela sua permanência, ele estuda uma proposta feita pelo Paris Saint-Germain e analisa outros desafios para a sua carreira.

No duelo desta terça-feira era esperado o confronto entre Beckham e o ex-atacante do Liverpool Harry Kewell, mas o jogador australiano do Melbourne Victory foi descartado do amistoso. Ele acabou poupado para estar em boas condições físicas em uma partida válida pelo Campeonato Australiano, no próximo final de semana.

Em campo, o Melbourne chegou a abrir 2 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Hernandez e Cernak, mas o Galaxy descontou o placar ainda na etapa inicial, com um gol de pênalti do atacante irlandês Robie Keane, ex-Tottenham. E, no início do segundo tempo, o mesmo Keane empatou a partida ao converter outra cobrança de penalidade.

Na última quinta-feira, Beckham afirmou que terá "uma grande decisão a tomar" depois que o seu contrato com o Galaxy expirar. No clube desde 2007, ele não descartou, inclusive, a possibilidade se continuar na equipe norte-americana, pela qual ganhou o seu primeiro título da MLS (Major League Soccer), o campeonato norte-americano de futebol, no mês passado.