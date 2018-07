Beckham celebra 'noite perfeita' em estreia pelo PSG O Paris Saint-Germain venceu por 2 a 0 o clássico diante do Olympique de Marselha, no último domingo, em jogo que marcou a estreia de David Beckham pelo time da capital francesa. O veterano meia, de 37 anos, entrou aos 30 minutos do segundo tempo e colaborou para o resultado. Emocionado com o carinho da torcida, que fez muita festa, o inglês, que se tornou o jogador de número 400 da história do clube, comemorou a "noite perfeita".