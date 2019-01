Beckham compra 10% das ações do Salford, time da 5ª divisão da Inglaterra

David Beckham se tornou nesta quarta-feira coproprietário do Salford City, equipe da quinta divisão inglesa, ao adquirir 10% da ações do clube. O ex-astro da seleção inglesa vai se juntar a Gary e Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt, companheiros do Manchester United.

Beckham e seus amigos fazem parte da chamada "Classe de 92", geração formada nas categorias de base do Manchester United, que fez grande sucesso sob orientação do técnico Alex Ferguson.

Com a união de Beckham, a "Classe 92" vai reunir 60% dos direitos do Salford City. Os outros 40% do clube pertencem ao magnata Peter Lim, de Cingapura. A sede do Salford City fica a apenas oito quilômetros do Old Trafford, estádio do Manchester United.

O Salford City é o terceiro colocado na classificação da quinta divisão da Inglaterra. Na atual temporada, após 30 jogos, a equipe soma 56 pontos, com 16 vitórias, oito empates e seis derrotas. Tem um ponto a menos que os líderes Leyton Orient e Solihull Moors.

Beckham também é coproprietário da equipe norte-americana do Inter Miami, que deverá começar a disputar a Major League Soccer no ano que vem.