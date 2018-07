Beckham, Cristiano Ronaldo e Kaká entre os mais ricos

O inglês David Beckham, o português Cristiano Ronaldo e o brasileiro Kaká lideram a lista dos jogadores mais ricos do mundo, segundo a lista elaborada anualmente pela revista americana Forbes, publicada nesta quinta-feira.

Apesar de estar na fase final de sua carreira, Beckham, de 35 anos, continua sendo o jogador mais rico, com receitas anuais de cerca de US$ 40 milhões, graças a contratos publicitários que mantém com grandes empresas.

Abaixo do jogador do Milan, aparece o meio-campo Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, escolhido como melhor do mundo pela Fifa em 2008, que fatura US$ 30 milhões em 2009.

Aos 25 anos, o português recebe do clube um pagamento de US$ 15,5 milhões para a primeira de seis temporadas em que tem contrato e também aproveita sua imagem, vinculando-a a grandes marcas, para aumentar sua fortuna.

Seu companheiro no Real Madrid, o meia brasileiro Kaká, de 28 anos, é o terceiro na lista dos jogadores mais ricos com receitas anuais de aproximadamente US$ 25 milhões.

Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Messi, Lampard, Terry, Ibrahimovic, Gerrard e Rooney completam o "top 10" dos jogadores que arrecadam mais, uma lista que foi elaborada levando em conta os salários, benefícios e receita com publicidade dos jogadores.