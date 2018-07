Beckham diz que só deve voltar a jogar em novembro

O meia inglês David Beckham afirmou nesta segunda-feira que só deverá voltar a jogar em novembro, dois meses depois de sua previsão inicial. O jogador acreditava que estaria totalmente recuperado para voltar aos gramados em setembro deste ano.

Beckham informou sua nova previsão em uma entrevista à TV ABC. "Não poderei correr pelos próximos três meses. Então eu provavelmente só poderei voltar a jogar de novo em novembro", declarou.

O atleta está se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles, sofrida em março, quando defendia o Milan, por empréstimo. A lesão tirou o jogador da Copa do Mundo da África do Sul. Caso a nova previsão se concretize, o inglês ficará de fora de toda a temporada do Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos.

"Minha mentalidade é começar a me movimentar assim que for possível. Mas esta é uma lesão que leva muito tempo para curar", lamentou o meia. "É frustrante. Estou obviamente muito decepcionado porque eu tenho trabalho nos últimos dois anos para estar na seleção inglesa [no Mundial]", afirmou o atleta, que viajará com a delegação para a África do Sul apesar da lesão.