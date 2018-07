Beckham entusiasma a todos no Paris Saint-Germain após boa estreia

PARIS - O meio-campista inglês David Beckham fez uma estreia promissora no Paris St. Germain, entusiasmando a torcida ao entrar em campo no final da vitória de 2 x 0 sobre o Olympique Marseille, no domingo. Aos 37 anos, o ex-capitão da seleção inglesa foi ovacionado no estádio Parc des Princes ao deixar o banco, aos 30 minutos do segundo tempo, para uma atuação que agradou ao treinador Carlo Ancelotti.

"Ele trouxe seus toques habilidosos, sua experiência e algumas soluções táticas. Só jogou 20 minutos, mas mostrou algumas coisas boas", disse Ancelotti, que já havia sido técnico de Beckham em 2009 no Milan. "Ele será muitíssimo útil."

Beckham, que vai passar cinco meses no clube financiado por catarianos, fez um lançamento em profundidade assim que entrou em campo, e segundos depois conteve um contra-ataque marselhês.

Ancelotti negou que tenha colocado Beckham em campo só por ele ser um astro. "Para mim, ele é só um jogador como os outros", afirmou ele, acrescentando que Beckham poderá ser escalado como titular no jogo de quarta-feira contra o Marseille, pelas oitavas de final da Copa da França.

Beckham, que forma com sua esposa, a estilista e ex-cantora Victoria, um dos casais mais célebres do mundo, tem sido a grande atração do futebol francês desde sua contratação, há três semanas, mas ele vinha tentando ser discreto em seus preparativos.

(Reportagem adicional de Simon Carraud)