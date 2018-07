Beckham faz primeiro treino no Paris Saint-Germain

PARIS - Contratado há duas semanas pelo Paris Saint-Germain, o inglês David Beckham participou nesta quarta-feira de seu primeiro treino com os novos companheiros. O veterano de 37 anos, anunciado de forma surpreendente pelo clube francês no último dia 31 de janeiro, tenta entrar em forma para fazer sua estreia neste domingo, diante do Sochaux. Caso contrário, ele deverá entrar em campo apenas no dia 23, no clássico com o Olympique de Marselha.

O primeiro treino de Beckham pelo PSG atraiu a atenção da imprensa, que compareceu em peso ao CT do clube francês. O jogador inglês deixou o Los Angeles Galaxy no fim do ano passado e chegou a ser especulado como possível reforço do Arsenal, mas acabou sendo anunciado pelo time de Paris no último dia da janela para transferências do futebol europeu.

Depois da atividade, Beckham falou por alguns minutos com os preparadores físicos da equipe antes de deixar o gramado acenando para os fotógrafos. O jogador esteve presente no estádio Mestalla na última terça-feira, onde acompanhou a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Valencia, por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Ele assinou contrato por cinco meses com o clube francês e ainda não anunciou se pretende continuar jogando profissionalmente após este período. No PSG, Beckham tenta alcançar o feito de conquistar títulos por equipes de quatro países diferentes, já que foi campeão pelo Manchester United, da Inglaterra; pelo Real Madrid, da Espanha; e pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.