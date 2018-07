Beckham lidera lista dos jogadores mais ricos do planeta

SÃO PAULO - Recém-contratado pelo Paris Saint-Germain para atuar ao lado de uma legião de craques como o sueco Zlatan Ibrahimovic, os argentinos Pastore e Lavezzi e ainda os brasileiros Thiago Silva e Lucas, o inglês David Beckham pode até ver seu tempo em campo diminuindo, mas em uma coisa ele continua como o número 1 do mundo: o marido da Spice Girl Victoria Beckham ainda é o jogador de futebol mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em nada menos do que 200 milhões de euros – cerca de R$ 506,94 milhões.

A lista dos mais bem pagos jogadores do planeta foi publicada pelo site Goal.com e há nela três brasileiros entre os dez primeiros – Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Para chegar à conclusão foram levados em conta fatores como salários, duração dos contratos, bônus, patrocinadores, propriedades e ainda outros negócios particulares ao longo da carreira.

De acordo com a pesquisa, Beckham ganhou no ano passado 22 milhões de euros em acordos comerciais e contratos publicitários. Além disso, ele recebe dividendos da empresa Footwork, que detém os seus direitos de imagem – em 2012 foram repassados pela empresa a ele 12 milhões de euros. O jogador do Paris Saint-Germain ainda recebeu 8 milhões de euros da Adidas e porcentagens de acordos feitos com a EA Sports (fabricante de jogos para videogames) e o Yahoo.

O segundo lugar na lista pertence ao melhor jogador do mundo. Lionel Messi, o craque da seleção argentina e do Barcelona, tem em sua conta corrente nada menos do que 134 milhões de euros. Ele recebe 15 milhões de euros por ano do Barcelona e possui uma série de propriedades em Rosário, na Argentina, sua cidade natal. Na Espanha, ele possui um palácio e tem uma coleção de carros de luxo, como um Audi R8, cujo valor é de R$ 300 mil e uma Ferrari F430, que vale R$ 400 mil. A Adidas ainda lhe paga cerca de 2,5 milhões de euros por ano e ele ainda é o garoto-propaganda da Turkish Airlines, Proctor & Gamble, EA SPorts, Pepsi e ainda Dolce & Gabbana.

A terceira colocação na lista do Goal.com é ocupada pelo português Cristiano Ronaldo. O jogador do Real Madrid tem cerca de 130 milhões de euros – além do salário, ele recebe 14 milhões de euros por ano da Nike, possui uma mansão na capital espanhola avaliada em 6 milhões de euros, além de imóveis em Portugal e na Turquia.

O quarto jogador mais rico do mundo é brasileiro. Trata-se do meia Kaká, revelado pelo São Paulo e que depois de atuar no Milan passou a vestir a camisa do Real Madrid. Kaká possui uma fortuna estimada em 80 milhões de euros. Ronaldinho Gaúcho, que hoje defende o Atlético-MG, é o quinto, com 73 milhões de euros.

Abaixo, os dez jogadores de futebol mais ricos do mundo, com a fortuna avaliada em euros:

1.º David Beckham (Inglaterra) –200 milhões de euros (R$ 506,94)

2.º Lionel Messi (Argentina) –134 milhões de euros (R$ 339,65 milhões)

3.º Cristiano Ronaldo (Portugal) – 130 milhões de euros (R$ 329,51 milhões)

4.º Kaká (Brasil) – 80 milhões de euros (R$ 202,78 milhões)

5.º Ronaldinho Gaúcho (Brasil) –73 milhões de euros (R$ 185,03 milhões)

6.º Samuel Eto’o (Camarões) – 60 milhões de euros (R$ 152,08 milhões)

7.º Wayne Rooney (Inglaterra) – 58 milhões de euros (R$ 147,01 milhões)

8.º Zlatan Ibrahimovic (Suécia) – 55 milhões de euros (R$ 139,41 milhões)

9.º Rivaldo (Brasil) – 53 milhões de euros (R$ 134,34 milhões)

10.º Rio Ferdinand (Inglaterra) – 49 milhões (R$ 124,2 milhões)