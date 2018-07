Beckham não estreará no PSG no domingo, diz Ancelotti

"Não, ele vai ficar aqui", disse o treinador neste sábado, quando foi questionado se Beckham, de 37 anos, iria viajar com o grupo do Paris Saint-Germain para o confronto fora de casa.

Assim, o mais provável é que a estreia de Beckham pelo clube aconteça em 24 de fevereiro, quando a equipe vai receber o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. Três dias depois, as equipes voltarão a se enfrentar, mas pela Copa da França.

Beckham foi contratado pelo Paris Saint-Germain no final de janeiro e assinou contrato até o encerramento da temporada 2012/2013. O meia começou a treinar com o restante do elenco do clube francês apenas nesta semana. Antes, ele estava trabalhando sozinho em Londres.

O astro inglês tentará ser campeão nacional no quarto país diferente na sua carreira, mas não entra em campo desde o dia 1º de dezembro, quando disputou o seu último jogo pelo Los Angeles Galaxy. O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com seis pontos de vantagem para o Lyon e oito a mais do que o Olympique.