Beckham renova contrato e fica no Los Angeles Galaxy

Perto de completar 37 anos - faz aniversário no dia 2 de maio -, Beckham ainda tem mercado na Europa. Tottenham e Paris Saint-Germain mostraram interesse na sua contratação depois do término do vínculo dele com o Galaxy, encerrado em dezembro. Mas o jogador optou por renovar com o time de Los Angeles - os detalhes do acordo não foram revelados.

"Foi uma decisão importante para mim. Tive muitas ofertas de clubes ao redor do mundo, mais ainda estou motivado por jogar nos Estados Unidos e para conquistar títulos com o Galaxy", anunciou Beckham, ressaltando que o fato de sua família já estar adaptada à vida em Los Angeles também foi determinante para que decidisse renovar o seu contrato.

Com passagens marcantes por Manchester United e Real Madrid, Beckham surpreendeu o mundo do futebol em 2007 quando aceitou a oferta milionária do Galaxy. Nos cinco anos em que jogou no time de Los Angeles, ele ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos e conquistou o título da MLS na última temporada. Deu tão certo que resolveu continuar por lá.