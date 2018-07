Beckham se encontra com jogadores do PSG em Valência

"David Beckham pousou às 11h (horário local) no aeroporto de Valência", informou o clube em seu website (www.psg.fr).

"Ele deve encontrar seus novos colegas de equipe durante o almoço, antes de assistir ao jogo desta noite na tribuna do estádio Mestalla."

Beckham, 37, assinou um contrato de cinco meses com o PSG em 31 de janeiro. Ele deve voltar a Paris com a equipe na manhã de quarta-feira e treinará com o time pela primeira vez no período da tarde.

O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid, que deve usar a camisa número 32 no PSG, tem treinado em Londres nos últimos dias.

Ele deve jogar pelo time pela primeira vez quando o PSG enfrentar o rival Olympique Marseille em 24 de fevereiro, uma vez que ainda precisa melhorar seu condicionamento físico, disse o técnico Carlo Ancelotti ao jornal francês L'Equipe.

(Reportagem de Gregory Blachier, em Paris)