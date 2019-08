Bedoya é eleito jogador da semana da MLS enquanto pode ser punido por declarações sobre a violência

Na manhã de segunda-feira, autoridades da Major League Soccer (MLS) se reuniram em Nova York para determinar se deveriam punir um jogador por pegar um microfone durante uma transmissão nacional de televisão na noite de domingo usando-o para pedir ao Congresso que entre em ação para acabar com a violência armada. No almoço, a MLS havia decidido que nenhuma punição era merecida.

E no final da tarde, o jogador Alejandro Bedoya, meio-campista do Philadelphia Union, foi considerado o jogador da semana da liga.

A honra encerrou um turbilhão de 24 horas de discussão sobre política, controle de armas e o lugar de ambos em esportes que começaram com as palavras gritadas por Bedoya durante o jogo na noite de domingo em Washington.

Ex-integrante da equipe nacional dos EUA, Bedoya marcou o primeiro gol da vitória do Union United que ganhou por 5 a 1 do DC United e, em seguida, partiu para a linha lateral, onde comemorou com seus companheiros de equipe. Mas quando o encontro terminou, Bedoya se dirigiu para um microfone de televisão que estava colocado na grama, inclinou-se para agarrá-lo e gritou: “Congresso, faça alguma coisa agora. Acabe com a violência armada. Vamos lá.”

A declaração não era fora do normal para Bedoya, que havia expressado - em termos mais explícitos - um apelo semelhante à ação nas mídias sociais nas horas que antecederam a partida. Mas criou uma situação potencialmente desconfortável para a MLS, que tem se esforçado, em geral para o desconforto de seus próprios torcedores, em manter símbolos políticos e bandeiras fora de seus estádios.

Uma autoridade da MLS, falando depois de uma reunião da liga sobre o incidente, na manhã de segunda-feira, confirmou que Bedoya não iria receber nem multa nem suspensão. Horas depois, a MLS emitiu uma breve declaração reconhecendo o direito dos jogadores de manifestarem suas opiniões. A declaração não mencionou especificamente Bedoya, ou sua decisão - aparentemente espontânea - de transmitir sua opinião a uma audiência nacional ao vivo através de um microfone.

“A família da Major League Soccer se une a todos no luto pela perda de vidas no Texas e em Ohio, e entendemos que nossos jogadores e funcionários têm pontos de vista fortes e apaixonados sobre esta questão”, disse o comunicado.

Em seguida, fãs e outros aderiram ao sentimento de Bedoya, montando uma campanha bem-sucedida para que ele fosse votado como o jogador da liga da semana.

O jogo de domingo foi transmitido pela Fox Sports 1, e a mensagem de Bedoya ao microfone, vários dos quais são colocados em todo o campo nos jogos para captar os sons da ação, pôde ser claramente ouvida pelos telespectadores. Mas não foi ouvida no estádio.

Seu sentimento era vago, o que é compreensível, dada a sua brevidade. Mas a conta de mídia social de Bedoya já deixara claro que tipo de ação ele estava buscando. Bedoya, o capitão do sindicato, havia feito um post no Twitter no início do dia sobre os tiroteios em massa que mataram 31 pessoas em El Paso, Texas, e Dayton, Ohio, afirmando: “Podemos começar com verificações mais rigorosas, leis de bandeiras vermelhas, um registro para compra de armas, fechar as brechas para exposição de armas e taxar munição ”.

Embora sua mensagem no campo tenha sido breve, ainda assim provocou uma agitação. Embora alguns atletas tenham sido sinceros em questões políticas e tenham tomado ações tão variadas quanto se ajoelhar durante o hino e usar camisetas com mensagens impressas durante o aquecimento antes da partida, esse tipo de ação raramente acontece no campo de jogo durante um jogo.

Em observações posteriores, Bedoya reafirmou seus comentários feitos em campo. “É um absurdo, cara”, ele disse. “Eu não vou ficar de braços cruzados e ver essas coisas acontecerem e não dizer coisa alguma. Antes de ser um atleta, um jogador de futebol, sou um ser humano.”

Sua equipe e seu treinador, Jim Curtin, expressaram seu total apoio.

“Eu estou no time do Alejandro no Philadelphia Union e estou no time do Alejandro em apoio aos seus comentários sobre o controle de armas”, disse Curtin após o jogo. Curtin considerou “absurdos” os tiroteios em massa nos Estados Unidos”.

Bedoya, de 32 anos, é de origem colombiana, mas nasceu em Nova Jersey e jogou futebol universitário nos Estados Unidos. Após passagens pela Suécia, Escócia e França, ingressou na União em 2016. Ele foi da equipe nacional dos EUA no início da década e representou o país na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

No ano passado, após um tiroteio em uma escola em Parkland, Flórida, perto de onde Bedoya cresceu, ele manifestou solidariedade às vítimas desse ataque.

Nas horas após o jogo de domingo, os fãs da MLS se uniram em apoio aos seus comentários mais recentes, criando várias campanhas de crowdfunding para arrecadar dinheiro para pagar qualquer provável multa que ele recebesse./tradução Claudia Bozzo