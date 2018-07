Beira-Rio terá vistoria sábado para confirmar jogo do Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - O impasse sobre a reinauguração do Beira-Rio, em Porto Alegre, ainda não acabou. Uma nova vistoria foi marcada para este sábado, às 14 horas, para confirmar a partida entre Internacional e Caxias para o estádio, marcada para 19h30, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. E com a presença de 10.250 torcedores.

Após mais de seis horas de vistorias e de reuniões nesta sexta-feira, Internacional, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Brigada Militar assinaram uma ata na qual o clube se compromete a realizar os ajustes necessários.

Operários da Andrade Gutierrez, construtora responsável pelas obras do estádio gaúcho para a Copa do Mundo de 2014, trabalharão a madrugada toda deste sábado a fim de colocar o local em condições. A vistoria marcada para 14 horas é, principalmente, para que haja a confirmação que o Internacional instalou um novo gerador em condições de uso, caso falte energia em meio ao jogo. O atual provoca uma falha nos alto-falantes quando acionado.

Outros problemas foram verificados como as cabines de imprensa que estão com a rota de fuga bloqueada por um andaime. Além disso, faltam brigadistas, que deveriam ter sido disponibilizados pelo clube.