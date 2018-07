Beirando rebaixamento, Villarreal contrata novo técnico

Lonita, que passou por clubes médios da Espanha durante sua carreira e tem como principal conquista a Copa do Rei de 2005/2006 pelo Espanyol, estava sem clube desde que deixou o La Coruña em maio de 2011. Foi ele o técnico responsável pela queda daquela equipe à segunda divisão.

Agora, ele tem a missão de evitar o rebaixamento do Villarreal. Mesmo assim, chegou otimista. "O desafio é emocionante, porque assumo uma equipe importante do Campeonato Espanhol. A situação não é confortável, mas eu tenho uma equipe que me excita muito. Estou muito contente por estar aqui e minha expectativa é enorme", disse o técnico em sua apresentação.

Molina, demitido no domingo, ficou apenas 11 rodadas no comando da equipe. Ele foi dispensado depois da derrota por 1 a 0 para o Levante, fora de casa. Com o resultado, o Villarreal chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória e segue correndo risco de rebaixamento. O time brasileiro Nilmar é apenas o 17.ª colocada do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, três a mais que Racing Santander e Sporting Gijón, que hoje estariam rebaixados.