Belga está em estado crítico após sofrer ataque cardíaco

O zagueiro Gregory Mertens segue lutando pela vida depois de sofrer um ataque cardíaco em campo no duelo e sua equipe, o Lokeren, diante do Genk, realizado na última segunda-feira. O clube belga informou nesta terça que o estado do jovem atleta, de apenas 24 anos, é crítico.

"A situação de Gregory Mertens ainda é crítica. Ele está sendo cuidado neste momento em um hospital em Genk, onde está cercado por seus familiares. O clube segue a situação de perto. Todos que gostam do Lokeren, mostrem amor por Gregory e sua família. Nós desejamos a eles toda a força", se manifestou o clube em comunicado oficial.

De acordo com os relatos, Mertens disputava o primeiro partida da partida contra o Genk quando caiu sozinho no gramado. Ele foi imediatamente atendido pelas equipes médicas de ambos os clubes e encaminhado ao hospital após os primeiros socorros. O jogador já deixou o campo em estado extremamente grave, respirando artificialmente.