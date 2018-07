Bélgica bate Estônia e abre folga na ponta de grupo das Eliminatórias

A Bélgica venceu a Estônia por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Tallinn, no país báltico, e ampliou a sua vantagem na liderança do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A quatro rodadas do encerramento do qualificatório europeu para o Mundial - que termina em outubro deste ano -, os belgas abriram quatro pontos à frente da Grécia, segunda colocada da chave, que apenas empatou sem gols com a Bósnia, também nesta sexta-feira, em Zenica.

Agora, a Bélgica soma 16 pontos e os gregos têm 12. A Bósnia vem em terceiro lugar, com 11 pontos. O Chipre está em quarto lugar, com sete pontos, a Estônia tem quatro e Gibraltar ainda não pontuou, ocupando a lanterna do grupo.

O selecionado belga abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com o gol do atacante Dries Mertens, do Napoli. O meia Kevin de Bruyne, do Manchester City, cruzou à meia altura na área, o goleiro Aksalu falhou, deixando a bola passar entre as mãos, e Mertens tocou para o gol. Aos 44 minutos, Artjom Dmitrijev fez falta violenta em Fellaini e foi expulso de campo, complicando ainda mais a situação da Estônia.

A Bélgica, apesar de ter a superioridade numérica em campo, só voltaria a marcar aos 41 minutos da segunda etapa, por intermédio de Nacer Chadli, após mais uma assistência de De Buyne, que chutou cruzado e contou com um desvio na defesa para ampliar o marcador: 2 a 0.

Em outro jogo pelo Grupo H, o Chipre venceu Gibraltar, fora de casa, por 2 a 1. O gibraltino Roy Chipolina fez contra logo aos 10 minutos de jogo. Aos 29, Anthony Hernandez empatou. Mas, aos 42 minutos do segundo tempo, Pieros Sotiriou fez o gol que deu a vitória aos cipriotas.

Na próxima rodada do Grupo H nas Eliminatórias Europeias para o Mundial da Rússia, a Bélgica jogará em casa contra Gibraltar, a Grécia receberá a Estônia e Bósnia sairá de seus domínios para enfrentar o Chipre. Todos esses jogos estão marcados para 31 de agosto.