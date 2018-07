Bélgica, Bósnia e Suíça lideram seus grupos na Europa

No Grupo A, a poderosa seleção belga de Hazard, Vermaelen e Witsel visitou a Sérvia e venceu com relativa tranquilidade, por 3 a 0, com gols de Benteke, De Bruyne e Mirallas. A Croácia também somou três pontos, ao vencer a Macedônia por 2 a 1, de virada, fora de casa. Com isso, belgas e croatas estão empatados em sete pontos, com vantagem para o primeiro no saldo de gols.

Pela mesma chave, o País de Gales venceu por 2 a 1, em casa, o clássico diante da Escócia. Gareth Bale, do Tottenham, fez os dois gols da virada, o último deles a um minuto do fim de jogo.

Bastante equilibrado está o Grupo E, que tem a liderança da Suíça, time que chegou aos sete pontos ao empatar em casa, por 1 a 1, com a Noruega. Fora de casa, a Islândia venceu a Albânia por 2 a 1 e encostou, com seis pontos. Em seguida vêm Noruega (quatro pontos), Albânia, Chipre e Eslovênia(todos com três). Os eslovenos, aliás, sofreram para vencer os cipriotas em casa por 2 a 1.

O Grupo G tem Bósnia-Herzegovina, Eslovênia e Grécia todos com sete pontos. Nesta sexta, os gregos receberam os bósnios e não saíram do 0 a 0. Já os eslovenos passaram pela Letônia por 2 a 1.

Por fim, no Grupo F, Israel fez 6 a 0 sobre Luxemburgo fora de casa e foi a quatro pontos. A liderança é da Rússia, que mais cedo venceu Portugal e foi a nove, contra seis dos lusitanos.