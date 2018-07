Bélgica busca recuperação rápida de defensores lesionados

Anthony Vanden Borre foi descartado para o restante da competição após ter passado por exames que confirmam uma fratura na fíbula, e o defensor Laurent Ciman também está na lista de lesionados, enquanto a equipe se prepara para a partidas das oitavas em Salvador.

O capitão Kompany ficou fora da última partida da primeira fase contra a Coreia do Sul, em que o técnico Marc Wilmots mudou a formação uma vez que a Bélgica já estava classificada, e também não participou do treinamento de sexta-feira na concentração da equipe em Mogi das Cruzes (SP).

Kompany continua com dores na virilha, mas Wilmots disse que espera uma melhora do jogador com o descanso no fim de semana.

Vermaelen tem problemas na perna e realizou um treinamento leve na sexta, acompanhado pelo departamento médico.

"Ainda temos quatro dias. Espero que a maioria deles esteja em forma para o jogo", disse Wilmots, cuja equipe ficou em primeiro no Grupo H. Mas o treinador acrescentou que já tem soluções caso não possa contar com os dois defensores.

"(Nacer) Chadli pode jogar bem pela direita e (Mousa) Dembele pela esquerda da defesa. Não vejo problema. Mas espero ter à disposição a maior quantidade possível de jogadores", afirmou o técnico a jornalistas.

(Reportagem de Mark Gleeson)