Bélgica decepciona e só empata com País de Gales em Bruxelas

Ainda invicta depois de fazer uma boa Copa do Mundo, a Bélgica só empatou com o País de Gales, neste domingo, em Bruxelas, em partida que terminou sem gols. Com o resultado, os galeses seguem liderando o Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa/2016, com os belgas ocupando o quarto lugar.

Isso porque a Bélgica fez apenas o seu terceiro jogo pelo grupo, com uma vitória (sobre Andorra) e empates com Gales e Bósnia-Herzegovina. A equipe de Courtois, Vertonghen, Hazard e Fellaini não joga mais este ano - havia vencido a Islândia, amistosamente, na quarta-feira.

No jogo deste domingo, Bale ajudou Gales a segurar o empate apesar da pressão da Bélgica, que jogou no ataque. Foram 13 chutes a gol do time da casa, contra apenas sete dos visitantes.

Também pelo Grupo B, o Chipre fez 5 a 0 em Andorra, em Nicósia. Efrem marcou três vezes. Com esses resultados, o Gales lidera com oito pontos, contra seis de Chipre e Israel e cinco da Bélgica. Israel x Bósnia, que tem dois pontos, será realizado ainda neste domingo. Os israelenses só fizeram dois jogos até aqui.