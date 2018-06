Bélgica dispensa suplente e indica recuperação de Kompany

Às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo, a seleção da Bélgica indicou neste sábado que o zagueiro Vincent Kompany se recupera bem de problema físico e não deve ser cortado do grupo que está na Rússia. O time dispensou o zagueiro Laurent Ciman, um dos suplentes da equipe, que estava treinando com a equipe em Moscou por precaução.

Ele seria a primeira opção do técnico Roberto Martínez para a vaga de Kompany, que se recupera de um problema na panturrilha. O jogador de 32 anos se machucou no empate sem gols com Portugal, no amistoso disputado no último dia 2.

Mas, neste sábado, a Federação Belga de Futebol anunciou que o jogador foi dispensado e já está voltando para o país europeu. A entidade, contudo, não confirmou a condição física de Kompany. Segundo a federação, Ciman seguirá em "stand-by" até a tarde de domingo.

Isso porque, pelas regras da Fifa, Martínez pode esperar até domingo, um dia antes do jogo de estreia da Bélgica no Grupo G contra o Panamá, em Sochi, para fazer cortes por lesão no seu elenco.

Ciman também é opção para eventual corte de Vermaelen. Outro zagueiro belga, o jogador saiu lesionado de partida pelo Barcelona por conta de um problema no bíceps femoral, em maio. E, assim como Kompany, é dúvida na defesa belga. A dupla segue sem treinar com o restante do grupo, como aconteceu nos últimos dias.