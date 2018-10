Bélgica e Holanda empatam amistoso em Bruxelas

Bélgica e Holanda empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, em amistoso disputado em Bruxelas. Dries Mertens abriu o placar logo aos 4 minutos, com um bonito chute no ângulo esquerdo. Danjuma Groeneveld igualou para os holandeses, aos 27, ao invadir com rapidez a área adversária e tocar com tranquilidade.

A equipe belga, que foi dirigida pelo espanhol Roberto Martínez pela 31.ª vez, teve a posse da bola e procurou mais o ataque. A zaga, mesmo desfalcada de Thomas Vermaelen (machucado) e com Simon Mignolet no gol, no lugar do titular Thibault Courtois, não era agredida pelo adversário. Com isso, Hazard foi a referência belga na armação das jogadas, diante da ausência de Kevin de Bruyne, também lesionado.

Apesar do domínio belga, a Holanda, incentivada por cerca de 750 torcedores entre os 33 mil belgas presentes ao estádio, parecia satisfeita com o empate diante da seleção terceira colocada na Copa do Mundo da Rússia.

No segundo tempo, os técnicos fizeram alterações nas equipes em busca de novas experiências. Com isso, o jogo perdeu em intensidade e as poucas oportunidades de gol surgiram apenas em cobranças de falta e escanteios. Foi o 31.º empate entre Bélgica e Holanda. Os holandeses somam 55 vitórias, contra 41 dos belgas.

Em Herning, a Dinamarca obteve uma vitória tranquila sobre a Áustria por 2 a 0, na MCH Arena. Lerager, que atua no Bordeuax, abriu o placar para a seleção da casa, aos 29 minutos do primeiro tempo. O segundo gol só foi marcado por Braithwaite, que joga pelo Middlesbrough, aos 45 da etapa final.

Em Solna, nas proximidades de Estocolmo, a Eslováquia teve mais posse de bola e chutou mais a gol, mas só empatou com a Suécia por 1 a 1. Guidetti fez o primeiro gol dos suecos logo aos sete minutos de jogo. Rusnak deu justiça parcial ao placar ao fazer o gol eslovaco, aos 39 da etapa final.