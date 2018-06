Bélgica passa fácil pelo Egito e mantém série invicta às vésperas do Mundial

A Bélgica venceu o Egito por 3 a 0 nesta quarta-feira na cidade de Bruxelas, em seu penúltimo amistoso antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia. O resultado ampliou a série invicta do time belga para 11 jogos, com nove vitórias e dois empates.

+ Panamá sofre gol no início e cai para Noruega em amistoso preparatório para Copa

+ Técnico confirma Cristiano Ronaldo em amistoso contra a Argélia

A seleção egípcia jogou desfalcada de seu principal astro, Mohamed Salah, que se recupera de uma lesão no ombro direito e vive a expectativa de estar em campo na estreia do Mundial. Os belgas não contaram com o zagueiro Kompany, que se machucou no empate sem gols com Portugal na semana passada e pode ser cortado da Copa.

Em um típico duelo pré-Copa, com as duas seleções evitando jogadas mais duras, os donos da casa saíram na frente com Lukaku, que aproveitou rebote do goleiro El Hadary e mandou para as redes aos 25 minutos do primeiro tempo.

Dez minutos mais tarde, Carrasco roubou a bola pela esquerda e tocou para Hazard, que bateu sem chances para o goleiro adversário. No segundo tempo, o técnico da Bélgica Roberto Martínez fez oito alterações na equipe. Mesmo assim, sua equipe ainda marcou mais um. Nos acréscimos, Fellaini aproveitou cruzamento rasteiro da direito e fez o terceiro dos anfitriões.

A Bélgica fará o último amistoso antes da Copa na próxima segunda-feira, quando enfrentará a Costa Rica, novamente em Bruxelas. A seleção belga está no Grupo G da Copa e estreia no dia 16 contra o Panamá. Completam a chave Inglaterra e Tunísia. O Egito integra o Grupo A e fará seu primeiro jogo no Mundial no dia 15, contra o Uruguai. Também estão no grupo Arábia Saudita e Rússia.