Bélgica passa sufoco no final, mas vence a França em amistoso no Stade de France

O resultado mantém a invencibilidade dos belgas, que não perdem desde a eliminação para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. De lá para cá foram oito jogos, com seis vitórias e dois empates.

A Bélgica foi melhor durante quase toda a partida. O primeiro gol saiu logo aos 17 minutos. Após bate-rebate na área, Fellaini aproveitou a sobra e mandou para as redes. Aos 42, o jogador do Manchester United aproveitou cruzamento da direita de Alderweireld e cabeceou para ampliar o placar.

A França continuou perdida em campo no segundo tempo e levou o terceiro aos cinco minutos. Fellaini tocou para Nainggolan, que bateu de fora da área no canto direito do goleiro Lloris. Os torcedores começavam a protestar quando, três minutos depois, a França conseguiu diminuir graças a um pênalti polêmico de Alderweireld em Giroud. Valbuena cobrou e diminuiu.

A Bélgica, no entanto, não deu tempo para o rival reagir e no minuto seguinte marcou o quarto. Koscielny derrubou Witsel dentro da área. Pênalti, que Hazard bateu e fez. A França só conseguiu levantar o estádio nos minutos finais quando esboçou uma incrível reação. Aos 44 minutos, Fekir tabelou com Ntep bateu forte para marcar. No minuto seguinte, Payet arriscou de fora da área e fez o terceiro do time anfitrião.

A Bélgica volta a campo na sexta-feira para enfrentar País de Gales, pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O duelo vale a liderança da chave, já que as duas equipes dividem a ponta com 11 pontos. A França, já classificada à Euro por ser o país-sede, disputará outro amistoso, no sábado, contra a Albânia, fora de casa.

Em outros amistosos deste domingo, a Sérvia goleou Azerbaijão por 4 a 1, em casa, com destaque para Ivanovic, que marcou dois gols. Ljajic e Markovic marcaram os outros dois. Nazarov diminuiu. A Croácia também venceu com facilidade ao fazer 4 a 0 em Gibraltar. Sharbini, Kovacic, Mandzukic e Kramaric marcaram os gols da partida. E a Rússia fez 4 a 2 na Bielo-Rússia.

A Sérvia está na lanterna do Grupo I das Eliminatórias para a Eurocopa e visita no próximo sábado a Dinamarca, segunda colocada da chave com 7 pontos, dois a menos do que o líder Portugal. A Croácia lidera o Grupo H com 13 pontos e no mesmo dia receberá a Itália, vice-líder com 11.