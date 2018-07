Bélgica segue na ponta do ranking da Fifa e Brasil se mantém em 6º

O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e não trouxe nenhuma novidade relevante em relação a dezembro, quando a listagem havia sido divulgada pela última vez pela entidade que controla o futebol mundial. Sem grandes jogos entre seleções disputados neste período de final de 2015, a Bélgica se manteve na ponta, enquanto o Brasil continuou no sexto lugar na classificação geral.

Não houve, por sua vez, qualquer alteração de posições no Top 20. Desta forma, a Argentina também se manteve na vice-liderança, enquanto o terceiro lugar continua nas mãos da Espanha e o quarto nas da Alemanha, atual campeã mundial, que viveu um 2015 instável após se consagrar na Copa de 2014.

Em seguida, o Top 10 é fechado nesta ordem por Chile, Brasil, Portugal, Colômbia, Inglaterra e Áustria. Já entre as gigantes do futebol mundial que estão hoje no Top 20, o Uruguai sustentou o 11º lugar, enquanto a Holanda e a Itália ainda figuram nas respectivas 14ª e 15ª colocações.

Entre as sutis mudanças registradas no ranking nesta quinta-feira está a ascensão mínima da Suécia, que subiu do 35º para o 34º posto e ultrapassou a Polônia. Já o Irã saltou da 45ª para a 43ª colocação, deixando para trás Finlândia e Senegal.

Apenas 15 partidas realizadas em dezembro do ano passado foram levadas em conta para atualização do ranking da Fifa neste início de 2016. A listagem voltará a ser modificada em 4 de fevereiro.

Confira a classificação atualizada no ranking da Fifa:

1) Bélgica, 1.494 pontos

2) Argentina, 1.455

3) Espanha, 1.370

4) Alemanha, 1.347

5) Chile, 1.269

6) Brasil, 1.251

7) Portugal, 1.219

8) Colômbia, 1.211

9) Inglaterra, 1.106

10) Áustria, 1.091

11) Uruguai, 1.074

12) Suíça, 1.050

13) Equador, 1.040

14) Holanda, 994

15) Itália, 991

16) Romênia, 980

17) País de Gales, 974

18) Croácia, 958

19) Costa do Marfim, 950

20) Hungria, 945