Bélgica sobe para 4º no ranking da Fifa; Brasil permanece em 6º

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização mensal de seu ranking de seleções, e a principal surpresa ficou por conta da Bélgica. A equipe europeia segue subindo e entrou pela primeira vez na história no grupo das quatro melhores do mundo, justamente na quarta colocação. O Brasil não teve sua classificação alterada e continua em sexto.

No mês de outubro, a Bélgica conseguiu um empate, contra a Bósnia, e uma vitória, contra Andorra, ambos pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. A seleção acabou beneficiada pelos resultados da Holanda, que perdeu para Islândia e venceu o Casaquistão e caiu da quarta para a quinta colocação no ranking. Vale lembrar que os holandeses já haviam perdido a terceira colocação para a Colômbia no mês passado.

As três primeiras colocações do ranking, aliás, não tiveram alterações. Finalistas da última Copa do Mundo, Alemanha e Argentina ocupam, respectivamente, a primeira e a segunda posição. Os alemães conseguem se manter no topo mesmo tendo tropeçado duas vezes em outubro pelas Eliminatórias para a Eurocopa, perdendo para a Polônia e empatando com a Irlanda.

Quem também não teve qualquer alteração em sua colocação no ranking foi o Brasil. A seleção, que vem de vitórias sobre a Argentina e o Japão, se manteve em sexto, mas agora com 1307 pontos, 16 a mais do que em setembro. Na sequência aparece a França, que subiu duas posições e agora é a sétima colocada. Portugal também ganhou duas colocações e aparece em nono. O Uruguai, antes sétimo, caiu para oitavo, mas a grande decepção desta atualização do ranking é mesmo a Espanha. Os campeões mundiais de 2010 estavam em oitavo, desceram duas posições e agora são apenas os décimos.