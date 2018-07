Bélgica tem duas dúvidas para jogo com Estados Unidos

A Bélgica tem problemas para escalar a equipe titular para as oitavas de final da Copa Mundo, na próxima terça-feira, contra os Estados Unidos. O zagueiro Kompany e o lateral-esquerdo Vermaelen estão lesionados, já ficaram de fora do jogo contra a Coreia do Sul, na última quinta, e não treinaram nesta sexta com o restante do elenco em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A dupla foi titular nos dos primeiros jogos da Copa, contra Argélia e Rússia. Kompany, capitão da seleção, sentiu uma lesão na virilha enquanto fazia o treino de reconhecimento do Itaquerão na última quarta-feira, véspera da partida contra a Coreia do Sul. O problema muscular atrasou a atividade e forçou o técnico Marc Wilmots a colocar Lombaerts em seu lugar.

Já o caso de Vermaelen parece menos complicado. Nesta sexta-feira, ele treinou em campo separado dos demais, quando trabalhou junto com um membro da comissão técnica. Na atividade, passou a maior parte do tempo sem a bola e simulou movimentos de jogo. O jogador tem uma lesão na coxa direita e na última partida cedeu lugar a Vertonghen, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul.

No treino desta sexta-feira entraram em campo oito jogadores que não atuaram os 90 minutos do jogo contra os sul-coreanos. No grupo estavam presentes titulares que foram poupados, como o volante Witsel, o atacante Lukaku e os meias Hazard e De Bruyne. Durante a atividade de cerca de 1 horas e 30 minutos, realizaram trabalhos leves de toque de bola e uma partida em campo reduzido.

A seleção belga treina por mais dois dias em Mogi das Cruzes e no domingo à noite viaja para Salvador, onde na terça-feira enfrenta os Estados Unidos por vaga nas quartas de final. O vencedor do confronto jogará contra Argentina ou Suíça pela próxima fase da Copa do Mundo.