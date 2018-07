Bélgica vence Rússia com gol no final e avança às oitavas de final da Copa Um gol no final da partida marcado por Divock Origi garantiu a vitória da Bélgica sobre a Rússia por 1 x 0, pelo Grupo H da Copa do Mundo, no estádio do Maracanã, selando a classificação dos belgas para a fase eliminatória neste domingo.