Bélgica x Islândia: onde assistir ao vivo e horário do confronto pela Liga das Nações

Bélgica e Islândia se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), no Roi Baudouin, pela fase de grupos da Liga das Nações. Os belgas disputam a classificação para a semifinal com os suíços, enquanto os islandeses já estão eliminados da competição conhecida também como Uefa League.

Bélgica x Islândia terá transmissão do canal Space. Os belgas aparecem na ponta da tabela do Grupo 2, com seis pontos, enquanto os islandeses estão na lanterna, com zero. Desde a Copa do Mundo, a Bélgica vem de três vitórias e um empate. No dia 18 de outubro, última partida da seleção, empatou por 1 a 1 com a Holanda, em amistoso.

Já a Islândia tem retrospecto inverso. Desde a Copa na Rússia, perdeu três jogos e empatou um. Em seu último jogo, foi derrotado em casa para a Suíça, por 2 a 1, pela Liga das Nações.

Próximos jogos da Uefa League (horário de Brasília)

Quinta-feira (15/11)

13h: Cazaquistão x Letônia

17h45: Bélgica x Islândia

17h45: Croácia x Espanha

17h45: Áustria x Bósnia Herzegovina

17h45: Grécia x Finlândia

17h45: Hungria x Estônia

17h45: Luxemburgo x Bielorrússia

17h45: San Marino x Moldávia

17h45: Andorra x Geórgia

Sexta-feira (16/11)

17h45: Holanda x França

17h45: Eslováquia x Ucrânia

17h45: País de Gales x Dinamarca

17h45: Chipre x Bulgária

17h45: Eslovênia x Noruega

17h45: Gibraltar x Armênia

17h45: Liechtenstein x Macedônia

Sábado (17/11)

12h: Sérvia x Montenegro

15h: Turquia x Suécia

15h: Malta x Kosovo

15h: Azerbaijão x Ilhas Faroé

17h45: Itália x Portugal

17h45: Albânia x Escócia

17h45: Romênia x Lituânia

Domingo (18/11)

12h: Inglaterra x Croácia

15h: Irlanda do Norte x Áustria

15h: Moldávia x Luxemburgo

15h: San Marino x Bielorrússia

17h45: Suíça x Bélgica

17h45: Grécia x Estônia

17h45: Hungria x Finlândia

Segunda-feira (19/11)

15h: Andorra x Letônia

15h: Geórgia x Cazaquistão

17h45: Alemanha x Holanda

17h45: República Checa x Eslováquia

17h45: Dinamarca x Irlanda

17h45: Bulgária x Eslovênia

17h45: Chipre x Noruega

17h45: Macedônia x Gibraltar

17h45: Liechtenstein x Armênia

Terça-feira (20/11)

17h45: Portugal x Polônia

17h45: Suécia x Rússia

17h45:Montenegro x Romênia

17h45: Escócia x Israel

17h45: Sérvia x Lituânia

17h45: Kosovo x Azerbaijão

17h45: Malta x Ilhas Faroé