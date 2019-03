Bélgica x Rússia: onde assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias da Euro

As seleções de Bélgica e Rússia iniciam a caminhada rumo a classificação para a Euro de 2020 nesta quinta, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Rei Baudouin, em Bruxelas.

Onde assistir Bélgica x Rússia ao vivo

Bélgica x Rússia terá transmissão do canal TNT. Os dois times estão no Grupo I, que conta ainda com Cazaquistão, Chipre, Escócia e San Marino. Os dois primeiros classificados avançam para a próxima fase.

Terceira colocada na última Copa do Mundo, a Bélgica faz seu primeiro jogo neste ano. Após o Mundial, a equipe que já virou uma febre no Brasil, graças a sua talentosa "geração belga", disputou seis jogos, sendo cinco pela Liga das Nações e um amistoso.

Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Depois de enfrentar a Rússia, a equipe comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez vai enfrentar Chipre, Cazaquistão e Escócia.

Já a Rússia, eliminada nas quartas de final no Mundial em que foi sede, fez seis jogos desde a Copa sendo quatro pela Liga das Nações e dois amistosos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Depois do jogo com os belgas, a equipe russa encara, na ordem, Cazaquistão, San Marino e Chipre.