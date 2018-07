Bellarabi faz gol 50 mil da Bundesliga e Bayer Leverkusen vence

Autor do gol mais rápido da Bundesliga, em 2014, Karim Bellarabi voltou a colocar seu nome na história da liga alemã. Nesta sexta-feira, o meio-campista marcou o gol número 50.000 do torneio, abrindo o placar para a história do Bayer Leverkusen sobre o Augsburg, por 3 a 1, fora de casa, na abertura da 21.ª rodada.

O gol histórico da Bundesliga, que está em sua 54.ª temporada, saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, Havertz recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Bellarabi marcar.

Ainda na primeira etapa, Chicharito Hernández fez o segundo do Bayer. Kohr ainda descontou aos 15 do segundo tempo, mas o mexicano fez mais um, logo em seguida, para fechar a contagem.

Com a vitória, o Bayer Leverkusen chegou aos 30 pontos, no oitavo lugar. Está a apenas quatro pontos do G4, zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Augsburg é 13.º, com 24, oito acima da zona de degola.