Belletti busca emplacar carreira de treinador após período de estudos no Barcelona

O ex-lateral Belletti esteve na última semana, em La Masia, para estudos com técnicos do Barcelona, como parte do processo para iniciar a carreira como técnico. De volta ao antigo clube, ele se encontrou com o ex-companheiro Xavi, além de Sergi Barjuan, da equipe B, e o coordenador de preparação física do clube, Paco Seirul-lo.

"Estive na cidade de Barcelona na semana passada para me atualizar ao que o Xavi vem aplicando taticamente nesse Barça que se recuperou na temporada. Acompanhei também a metodologia que vem sendo aplicada na equipe B do clube. Foi muito positivo, enriquecedor e de muito aprendizado. No final de 2021, fiz minha Licença Pro de Treinador e, desde então, recebi alguns convites no Brasil e no exterior para dirigir algum time, mas estou aguardando uma oportunidade que julgue ser a mais correta", diz Belletti, que relembra a primeira chance que teve na beira do campo, no ano passado.

"Tive uma experiência comandando o Cruzeiro contra o Vasco no ano passado, e sei que tenho muito a acrescentar no futebol como treinador, assim como fiz quando fui jogador. Graças a muito trabalho, sempre fui vencedor por onde passei e sempre estive com os melhores, e quero usar isso agora como técnico”, disse.

Belletti ficou marcado na história do Barcelona ao marcar o gol do título da Liga dos Campeões em 2006, na final diante do Arsenal, da Inglaterra. No ano passado, ele atuou como auxiliar-técnico do Cruzeiro atuando ao lado de Vanderlei Luxemburgo, Mozart e Felipe Conceição.

O agora técnico se inspira em nomes como o italiano Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Chelsea. Nos últimos anos, Belletti visitou vários clubes europeus e estudou com técnicos como Luis Enrique, no próprio Barcelona, entre 2015 e 2016, além de ter se reunido com Pep Guardiola em 2017.

Neste ano, ele passou também por alguns clubes ingleses. Belletti esteve no Chelsea, acompanhado do ex-companheiro e agora diretor técnico Petr Cech, visitou o Arsenal, do diretor de futebol, Edu Gaspar, e o Manchester City, a convite do dirigente espanhol Txiki Begiristain.