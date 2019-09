Bellini, Djalma Santos e Kléberson: os campeões mundiais que defenderam o Athletico-PR

O Athletico-PR contou na história com os serviços de jogadores campeões mundiais pela seleção brasileira. Nomes relevantes do futebol nacional como Bellini, Djalma Santos e Kléberson têm nos currículos títulos tanto em Copas do Mundo, como campanhas importantes pelo time rubro-negro.

A ligação da equipe com grandes ídolos do futebol brasileiro começou para valer em 1968. Após anos sem títulos estaduais, a diretoria foi em busca de jogadores experientes e buscou reforços no futebol paulista. O zagueiro Bellini e o lateral Djalma Santos vieram com a bagagem de dois títulos de Copas do Mundo pela seleção e carreiras profissionais de quase 20 anos.

Os dois encerraram a trajetória como profissionais no Athletico-PR e tiveram passagens importantes. Bellini se aposentou em 1969, um ano antes do time comemorar o fim de 12 temporadas de jejum de títulos no Campeonato Paranaense. Quem teve a oportunidade de dar a volta olímpica foi Djalma Santos, que jogou até os 43 anos, marca incomum na época.

Nos anos 2000 o Athletico-PR teve a honra de colocar um jogador na Copa. O meia Kléberson foi chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para jogar o Mundial de 2002, na Ásia, e terminou como campeão e um dos destaques daquela equipe. O jogador jovem, então com 23 anos, havia acabado de ser campeão brasileiro com o time rubro-negro no ano anterior.

Kléberson deixou o time em 2003, para se transferir ao Manchester United. O meia chegou ao Athletico-PR graças a uma parceria firmada entre o clube e o PSTC, time localizado em Londrina, especializado em categorias de base e em revelar talentos. Pelo mesmo caminho de Kléberson trilharam outros nomes importantes como Jadson, Dagoberto e Fernandinho, todos com passagem também pelo Athletico-PR.

DUPLAS

Os torcedores mais antigos também se lembram da campanha no Brasileiro de 1983. A equipe foi semifinalista da competição liderada pelos gols do chamado Casal 20, uma dupla afinada de ataque formada por Washington e Assis. O time só foi eliminado na competição pelo Flamengo, de Zico. Logo depois os atacantes repetiram a parceria história e fizeram sucesso no Fluminense.

Na década de 1990, a grande dupla de ataque foi Oséas e Paulo Rink. Os dois se destacaram no título da Série B de 1995 e tiveram carreiras de sucesso nos anos seguintes. Rink chegou a defender a seleção da Alemanha na Eurocopa de 2000, enquanto o parceiro ganhou a Libertadores de 1999 pelo Palmeiras.