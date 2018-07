Belluzzo recebe alta de hospital depois de um mês

O presidente licenciado do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, segundo informações do hospital, que foram passadas pela equipe que o acompanha, coordenada pelos médicos Maurício Daniel Gattaz, Edson Stefanini e Fabio Jatene.

Após passar mal, Belluzzo foi internado em 20 de setembro e oito dias depois realizou uma cirurgia cardíaca, quando passou por uma revascularização do miocárdio. Segundo boletim médico, Beluzzo se recuperou muito bem do tratamento.

Por conta do problema médico, Belluzzo pediu licença da presidência do Palmeiras por 45 dias. O cargo passou a ser ocupado interinamente pelo primeiro vice-presidente do clube, Salvador Hugo Palaia. De acordo com informações do Palmeiras, Belluzzo continuará se recuperando em sua residência e seguirá licenciado até o dia 10 de novembro.