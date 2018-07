Belluzzo revela preocupação com má fase do Palmeiras A campanha decepcionante do Palmeiras no Paulistão não deixou apenas os torcedores do time preocupados. Nesta quinta-feira, o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo também admitiu a impressão ruim deixada pela derrota para o Paulista, na despedida do Estadual. "Não pode ter um rendimento tão baixo como teve. Nós vamos ter que ver o que está acontecendo porque a coisa está preocupante", disse.