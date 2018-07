Belo Horizonte oficializa candidatura para abrir a Copa de 2014

Em disputa com São Paulo e Brasília, a prefeitura de Belo Horizonte se pronunciou nesta segunda-feira para oficializar a sua candidatura à sede do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014.

Liderados pelo prefeito Marcio Lacerda e pelo governador Antonio Anastásia, representantes da prefeitura da capital mineira e do Governo de Minas Gerais se reunirão com o presidente da CBF e também do Comitê Organizador Local do Mundial no País, Ricardo Teixeira, nesta segunda-feira, na sede da entidade que dirige o futebol brasileiro, no Rio, para formalizar a candidatura. Juntos, eles tentarão convencer o dirigente de que o Mineirão é o estádio mais apropriado para abrigar a abertura da Copa de 2014.

Em comunicado distribuído nesta segunda, a prefeitura de Belo Horizonte anunciou que será apresentado também a Ricardo Teixeira o planejamento estratégico integrado para a Copa do Mundo. "O documento, lançado no final de abril, reúne 54 projetos nas áreas de Infraestrutura Esportiva, Mobilidade, Turismo e Rede Hoteleira, Comunicação e Marketing, Utilidade Pública e Requisitos Fifa", explicou o comunicado.

Para defender a utilização do Mineirão como palco da abertura da Copa de 2014, Belo Horizonte lembra que foi o primeiro município brasileiro a ter seus projetos aprovados para a competição e lembra que está dentro do cronograma de exigências da Fifa.

"Belo Horizonte está absolutamente dentro do cronograma exigido pela FIFA, o que nos credencia desde já a sediar a abertura da Copa. Nesta semana aprovamos na Câmara o projeto de lei que incentiva a atração de hotéis para a capital mineira e teremos grandes investimentos neste setor", afirmou o prefeito Marcio Lacerda.

Já o governador Antonio Anastásia garantiu que o Mineirão está à frente de outros palcos que sonham receber o jogo de abertura da Copa de 2014. O Morumbi, que vem sendo sistematicamente criticado pela Fifa pelas suas condições e projetos para o Mundial, é o principal concorrente do estádio da capital mineira na disputa para ter a honraria.

"Vamos mostrar que Belo Horizonte está à frente, não só para termos aqui - e é o nosso grande esforço - o mais belo e funcional dos estádios de futebol (do Brasil), mas também toda a infraestrutura necessária para termos a abertura da Copa do Mundo aqui, e deixarmos um belo legado para o pós-Copa. Esse esforço que estamos realizando beneficia não só a capital (mineira), mas também todo o Estado (de Minas Gerais), porque teremos subsedes e cidades do interior do Estado que também vão receber esses investimentos", disse Anastásia.