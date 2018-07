Belo-horizontino, Bruno Henrique sonha com 1º gol no Mineirão pelo Santos

O atacante Bruno Henrique demonstrou ter motivação especial por marcar um gol pelo Santos no Mineirão, contra o Cruzeiro, no domingo, às 19 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Natural de Belo Horizonte, o jogador não escondeu a ansiedade por enfrentar a equipe onde passou pelas divisões de base e marcar pela primeira vez no palco de grandes decisões que envolvem os times mineiros.

"Com certeza tenho um ânimo a mais por jogar na minha cidade, contra um time que me abriu as portas lá atrás. Ainda jogarei diante dos meus familiares e amigos, algo que motiva a mais para entrar em campo e dar o meu melhor para ajudar o Santos a conquistar mais uma vitória. Será uma grande alegria jogar no Mineirão e, quem sabe, poder marcar um gol. Isso será muito importante", destacou o atacante, ao site oficial do Santos.

Bruno Henrique, artilheiro do clube na temporada, com 13 gols, reconheceu que o Santos tem sofrido pela falta de gols nas últimas rodadas do Brasileirão - foram três empates em 0 a 0, contra Avaí, Fluminense e Coritiba. Ele sugeriiu que o time precisa arriscar mais chutes de fora da área para vencer as defesas adversárias.

"As equipes têm jogado bem fechadas contra a gente, isso tem dificultado para fazermos os gols. Mas quando não dá para infiltrar, temos que arriscar mais de fora da área. Nós temos jogadores que têm bons chutes de longa distância e, quando as coisas não acontecem com infiltração, tem que começar a chutar. É isso que está faltando. Estamos chegando ao ataque, mas não estamos conseguindo concluir. Falta um pouco mais de calma", analisou Bruno Henrique.

O Santos ocupa a terceira colocação do Brasileirão com 37 pontos, 13 atrás do líder Corinthians. Já o Cruzeiro, finalista da Copa do Brasil, aparece em sexto lugar na tabela da competição, com 30 pontos, empatado com Atlético Paranaense e Fluminense, mas à frente pelos critérios de desempate.