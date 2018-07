Bem-humorado, Edu Dracena chama time reserva do Palmeiras de 'turma do apoio'

O zagueiro Edu Dracena encara com o bom humor a reserva no Palmeiras. No jogo desta quarta-feira contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, ele deverá ser escalado. "Brinco que é a turma do apoio, que estamos ali para sempre auxiliar. Eu chamaria de turma do apoio", afirmou o zagueiro, rindo, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Seis titulares não foram relacionados para a partida decisiva: os zagueiros Vitor Hugo e Yerry Mina, os volantes Tchê Tchê e Moisés e os atacantes Dudu e Róger Guedes. Por outro lado, Gabriel Jesus, que está suspenso do jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, deverá atuar nesta quarta-feira.

Edu Dracena destaca a força do elenco e afirma que o Palmeiras vai continuar tentando os dois títulos. "Para algumas pessoas, o Palmeiras pode estar pensando só no Brasileiro. Mas nós, jogadores, queremos disputar a Copa do Brasil e tentar ganhar também. Não gosto de priorizar porque você acabar ficando sem nenhuma. Enquanto puder, vamos tentar ir até o final nas duas", afirmou.

O Palmeiras precisa vencer o Grêmio por 1 a 0 (ou por dois gols de diferença, caso também seja vazado) nesta quarta-feira, em casa, para avançar à semifinal. Se devolver o placar do jogo de ida (2 a 1 para o Grêmio), a vaga será decidida nos pênaltis. "É final de campeonato. Estamos encarando dessa forma. Primeiro, porque estaremos vestindo a camisa do Palmeiras. Segundo que estaremos representando milhões de torcedores. E, em terceiro, queremos marcar nosso nome. Não adianta passar pelo clube por passar, tem que ganhar títulos".