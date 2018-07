Bem-humorado, Felipão revela time para final após fechar treino

O técnico Luiz Felipe Scolari apareceu de ótimo humor para uma rara entrevista coletiva, nesta sexta-feira, no CT Luiz de Carvalho, depois de comandar um treino fechado para a imprensa. O treinador fez piadas com algumas perguntas e até confirmou o time do Grêmio que vai enfrentar o Internacional na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, domingo, às 16h, na Arena.

"Sim, vai jogar aquele time. Podem ficar tranquilos. A escalação está definida, não tem surpresa nenhuma. Tem que perguntar para o Aguirre", disse Felipão, jogando para o técnico uruguaio do Internacional a opção de fazer mistério e revelar se D''Alessandro vai jogar o Gre-Nal.

"Aquele time" de Felipão é a equipe que eliminou o Juventude na semifinal, com Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Maicon, Fellipe Bastos, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodrigues.

Principal contratação para a temporada, Cristian Rodríguez treinou nesta sexta-feira e pode aparecer como novidade no banco de reservas, depois de 40 afastado por lesão. "Relacionado, pode ser. Se vai para o jogo, é uma questão de analisarmos a partir de amanhã (sábado) depois do treino, como ele se sente no geral. Aí, decidimos", explicou Felipão. Com dores no tornozelo, Yuri Mamute é desfalque certo.