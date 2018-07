Bem na Copa Libertadores, Botafogo estreia na Copa do Brasil contra o Sport

Com situação encaminhada na Copa Libertadores, o Botafogo vira a chave e se concentra para a estreia na Copa do Brasil. Por conta do torneio continental, a equipe carioca entra direto nas oitavas de final e terá pela frente o Sport, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio.

Buscando abrir vantagem em casa, o treinador Jair Ventura fechou o treino desta terça-feira e escondeu o time titular. O comandante, contudo, segue com problemas para a lateral direita. Na posição, Luis Ricardo, Jonas e Marcinho estão fora por lesão. Com isso, a vaga de titular deve ficar com o zagueiro Emerson Santos. Já o jovem Fernando Constanza, de 18 anos, pode aparecer como opção no banco de reservas.

O atacante Rodrigo Pimpão falou sobre o duelo. "São dois jogos, assim como era na pré-Libertadores. Temos que jogar com vontade, garra, como é o DNA da nossa equipe, e conseguir um bom resultado em casa", afirmou.

Aproveitando a boa fase, a diretoria botafoguense anunciou uma promoção, onde mulheres com a camisa do clube não pagam o ingresso. Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou que 9 mil ingressos já haviam sido vendidos.

Já o Sport chega para a partida para conseguir um bom resultado longe de seus domínios. Diferente do Botafogo, o time pernambucano está na Copa do Brasil desde o seu início, tendo superado CSA-AL, Sete de Dourados-MS, Boavista-RJ e, por último, Joinville-SC. Para o confronto, o treinador Ney Franco deve mandar para o gramado o que tem de melhor. Lesionados, os zagueiros Ronaldo Alves e Henríquez estão fora e a dupla de zaga deve ser formada por Durval e Matheus Ferraz. No ataque, Leandro Pereira também é baixa.

Por conta de compromissos do Botafogo na Libertadores e do Sport na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano, a partida de volta acontecerá somente no dia 31 de maio, uma quarta-feira, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.