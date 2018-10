Bem no Inglês, Bournemouth triunfa e está nas quartas da Copa da Liga Inglesa

Sexto colocado no Campeonato Inglês, o Bournemouth derrotou o Norwich por 2 a 1, nesta terça-feira, em casa, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Staniskas abriu o placar, aos 39 minutos do primeiro tempo, mas Hernandez empatou aos 25 da etapa final para a equipe da segunda divisão. Cook, aos 28, deu números finais ao confronto disputado em jogo único.

Na outra partida desta terça-feira, o Burton Albion venceu em casa o Nottingham Forest por 3 a 2. Todos os gols saíram na etapa final. Janko (contra) abriu o placar e Frase, aos 29, ampliou para o clube mandante, que está na terceira divisão.

Aos 25 minutos, Grabbon diminuiu para o Nottingham Forest, que joga na segunda divisão, mas Hesketh fez o terceiro do Burton Albion, aos 37. Appiah anotou o segundo do time visitante, aos 45.

Por causa da morte do presidente Voramas Srivaddhanaprabha, em um acidente de helicóptero, no último sábado, o jogo do Leicester City contra o Southampton foi adiado, ainda sem uma nova data. O clube de Leicester volta a atuar neste sábado, pelo Campeonato Inglês, diante do Cardiff City, no País de Gales.

Quatro jogos estão previstos pela Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira: Arsenal x Blackpool, Chelsea x Derby County, West Ham x Tottenham e Middlesbrough x Crystal Palace. Na quinta, Manchester City x Fulham duelarão em Manchester.